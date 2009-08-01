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Материалы
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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Александр Кудрявцев
№13
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
9 июня 1990 (30) лет
Рост
170
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2009
01.08.2009
01 авг. 2009
сб
12:30
Томь
2 : 3
ЦСКА
01.08.2009
01 авг. 2009
сб
12:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Томь
2
ЦСКА
3
был в запасе