Александр Кудрявцев
№13
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
9 июня 1990 (30) лет
Рост
170
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
01.08.2009 01 авг. 2009 сб 12:30
Томь
2 : 3
ЦСКА
01.08.2009 01 авг. 2009 сб 12:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Томь
2
ЦСКА
3
был в запасе