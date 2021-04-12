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Олимпиада
Георгий Щенников
№42
Защитник
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Команда
ЦСКА
Гражданство
Россия
Дата рождения
27 апр. 1991 (29) лет
Рост
178
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы групповой этап
отбор че-2020
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
лига чемпионов
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
2009
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
19:00
ЦСКА
-:-
Ротор
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
ЦСКА
-
Ротор
-
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
16:30
Тамбов
1 : 2
ЦСКА
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Тамбов
1
ЦСКА
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
17.03.2021
17 марта 2021
ср
20:00
ЦСКА
2 : 3
Зенит
17.03.2021
17 марта 2021
ср
20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
ЦСКА
2
Зенит
3
был в запасе
13.03.2021
13 марта 2021
сб
14:00
Арсенал
2 : 1
ЦСКА
13.03.2021
13 марта 2021
сб
14:00
минуты: 27' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Арсенал
2
ЦСКА
1
минуты: 27' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
06.03.2021
06 марта 2021
сб
14:00
ЦСКА
2 : 0
Ахмат
06.03.2021
06 марта 2021
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
ЦСКА
2
Ахмат
0
был в запасе
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
19:00
Локомотив
2 : 0
ЦСКА
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
19:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Локомотив
2
ЦСКА
0
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
17.12.2020
17 дек. 2020
чт
20:00
Ростов
1 : 3
ЦСКА
17.12.2020
17 дек. 2020
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ростов
1
ЦСКА
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
19:00
ЦСКА
2 : 2
Урал
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
ЦСКА
2
Урал
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
19:00
ЦСКА
2 : 2
Химки
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 87'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
ЦСКА
2
Химки
2
минуты: 1' - 87' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
16:30
Рубин
1 : 0
ЦСКА
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
16:30
минуты: 1' - 84'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
1
ЦСКА
0
минуты: 1' - 84' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
14:00
ЦСКА
1 : 1
Сочи
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 64'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1
Сочи
1
минуты: 1' - 64' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
19:00
ЦСКА
0 : 1
Локомотив
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 87'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
ЦСКА
0
Локомотив
1
минуты: 1' - 87' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
14:00
Уфа
0 : 1
ЦСКА
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Уфа
0
ЦСКА
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
13.09.2020
13 сент. 2020
вс
19:00
ЦСКА
3 : 1
Спартак
90'
90'
90'
13.09.2020
13 сент. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
ЦСКА
3
Спартак
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
18:00
Ахмат
0 : 3
ЦСКА
78'
78'
78'
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Ахмат
0
ЦСКА
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 6 тур
26.08.2020
26 авг. 2020
ср
20:30
Краснодар
1 : 1
ЦСКА
26.08.2020
26 авг. 2020
ср
20:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Краснодар
1
ЦСКА
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 5 тур
22.08.2020
22 авг. 2020
сб
20:00
ЦСКА
1 : 2
Рубин
22.08.2020
22 авг. 2020
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
ЦСКА
1
Рубин
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 4 тур
19.08.2020
19 авг. 2020
ср
20:00
Зенит
2 : 1
ЦСКА
19.08.2020
19 авг. 2020
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Зенит
2
ЦСКА
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 3 тур
15.08.2020
15 авг. 2020
сб
18:00
ЦСКА
2 : 1
Тамбов
15.08.2020
15 авг. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 2 тур
ЦСКА
2
Тамбов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 2 тур
08.08.2020
08 авг. 2020
сб
16:00
Химки
0 : 2
ЦСКА
08.08.2020
08 авг. 2020
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Химки
0
ЦСКА
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 1 тур