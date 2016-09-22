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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Максим Ерусланов
№8
Полузащитник
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Команда
Чита
Гражданство
Россия
Дата рождения
25 апр. 1988 (32) года
Рост
175
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. кубок
Сезон:
2016/2017
22.09.2016
22 сент. 2016
чт
11:00
Чита
0 : 1
Рубин
22.09.2016
22 сент. 2016
чт
11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чита
0
Рубин
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок, 1/16 финала