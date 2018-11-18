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Олимпиада
Максим Григорьев
№9
Полузащитник
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Команда
Авангард
Гражданство
Россия
Дата рождения
6 июля 1990 (30) лет
Рост
187
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2018/2019
18.11.2018
18 нояб. 2018
вс
17:00
Балтика
2 : 0
Чертаново
77'
77'
77'
18.11.2018
18 нояб. 2018
вс
17:00
77'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Балтика
2
Чертаново
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
13.10.2018
13 окт. 2018
сб
17:00
Армавир
2 : 2
Балтика
87'
87'
87'
13.10.2018
13 окт. 2018
сб
17:00
87'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Армавир
2
Балтика
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
18:00
Авангард
0 : 2
Балтика
9'
9'
9'
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
18:00
9'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Авангард
0
Балтика
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 7 тур
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
18:00
Балтика
2 : 2
Сочи
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
18:00
минуты: 1' - 78'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Балтика
2
Сочи
2
минуты: 1' - 78' / Россия. ФНЛ, 6 тур
04.08.2018
04 авг. 2018
сб
10:00
Луч
0 : 0
Балтика
04.08.2018
04 авг. 2018
сб
10:00
минуты: 61' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Луч
0
Балтика
0
минуты: 61' - 90' / Россия. ФНЛ, 4 тур
29.07.2018
29 июля 2018
вс
18:30
Чертаново
3 : 1
Балтика
29.07.2018
29 июля 2018
вс
18:30
минуты: 75' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Чертаново
3
Балтика
1
минуты: 75' - 90' / Россия. ФНЛ, 3 тур
22.07.2018
22 июля 2018
вс
18:00
Балтика
1 : 2
Тамбов
22.07.2018
22 июля 2018
вс
18:00
минуты: 55' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Балтика
1
Тамбов
2
минуты: 55' - 90' / Россия. ФНЛ, 2 тур