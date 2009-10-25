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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Олимпиада
Константин Советкин
№10
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
19 февр. 1989 (32) года
Рост
169
Вес
63
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
Сезон:
2009
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
9:00
Луч
3 : 2
Анжи
76'
76'
76'
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
9:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 38 тур
Луч
3
Анжи
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 38 тур
22.10.2009
22 окт. 2009
чт
11:00
СКА-Хабаровск
2 : 3
Анжи
22.10.2009
22 окт. 2009
чт
11:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 37 тур
СКА-Хабаровск
2
Анжи
3
был в запасе