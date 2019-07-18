Владислав Рыжков
№28
Полузащитник
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Команда
Сибирь
Гражданство
Россия
Дата рождения
28 июля 1990 (30) лет
Рост
172
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.07.2019 18 июля 2019 чт 21:30
Витебск
1 : 1
КуПС
18.07.2019 18 июля 2019 чт 21:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Витебск
1
КуПС
1
был в запасе
11.07.2019 11 июля 2019 чт 19:00
КуПС
2 : 0
Витебск
11.07.2019 11 июля 2019 чт 19:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
КуПС
2
Витебск
0
был в запасе