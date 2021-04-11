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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Артур Малоян
№38
Нападающий
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Команда
Алания
Гражданство
Россия
Дата рождения
4 февр. 1989 (32) года
Рост
180
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2020/2021
2018/2019
2016/2017
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
15:00
Шинник
-:-
Алания
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Шинник
-
Алания
-
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
19:00
Факел
0 : 0
Алания
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
19:00
минуты: 82' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Факел
0
Алания
0
минуты: 82' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
09.10.2020
09 окт. 2020
пт
17:00
Алания
2 : 0
Волгарь
09.10.2020
09 окт. 2020
пт
17:00
минуты: 83' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Алания
2
Волгарь
0
минуты: 83' - 90' / Россия. ФНЛ, 14 тур
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
15:00
Крылья Советов
2 : 0
Алания
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
15:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Крылья Советов
2
Алания
0
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 13 тур