Артур Малоян
№38
Нападающий
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Команда
Алания
Гражданство
Россия
Дата рождения
4 февр. 1989 (32) года
Рост
180
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 15:00
Шинник
-:-
Алания
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Шинник
-
Алания
-
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 19:00
Факел
0 : 0
Алания
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 19:00
минуты: 82' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Факел
0
Алания
0
минуты: 82' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
09.10.2020 09 окт. 2020 пт 17:00
Алания
2 : 0
Волгарь
09.10.2020 09 окт. 2020 пт 17:00
минуты: 83' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Алания
2
Волгарь
0
минуты: 83' - 90' / Россия. ФНЛ, 14 тур
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 15:00
Крылья Советов
2 : 0
Алания
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 15:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Крылья Советов
2
Алания
0
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 13 тур