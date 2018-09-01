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Олимпиада
Тарас Царикаев
№71
Защитник
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Команда
Луч
Гражданство
Россия
Дата рождения
17 июня 1989 (31) год
Рост
185
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2018/2019
2015/2016
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
11:00
Луч
0 : 1
Мордовия
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Луч
0
Мордовия
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 9 тур
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Луч
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
СКА-Хабаровск
0
Луч
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 8 тур
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
11:00
Луч
3 : 0
Армавир
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Луч
3
Армавир
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 6 тур
04.08.2018
04 авг. 2018
сб
10:00
Луч
0 : 0
Балтика
04.08.2018
04 авг. 2018
сб
10:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Луч
0
Балтика
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 4 тур
29.07.2018
29 июля 2018
вс
10:00
Луч
1 : 0
Зенит-2
29.07.2018
29 июля 2018
вс
10:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Луч
1
Зенит-2
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 3 тур