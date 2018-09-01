Тарас Царикаев
№71
Защитник
Подписаться
Команда
Луч
Гражданство
Россия
Дата рождения
17 июня 1989 (31) год
Рост
185
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.09.2018 01 сент. 2018 сб 11:00
Луч
0 : 1
Мордовия
01.09.2018 01 сент. 2018 сб 11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Луч
0
Мордовия
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 9 тур
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 11:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Луч
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
СКА-Хабаровск
0
Луч
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 8 тур
12.08.2018 12 авг. 2018 вс 11:00
Луч
3 : 0
Армавир
12.08.2018 12 авг. 2018 вс 11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Луч
3
Армавир
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 6 тур
04.08.2018 04 авг. 2018 сб 10:00
Луч
0 : 0
Балтика
04.08.2018 04 авг. 2018 сб 10:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Луч
0
Балтика
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 4 тур
29.07.2018 29 июля 2018 вс 10:00
Луч
1 : 0
Зенит-2
29.07.2018 29 июля 2018 вс 10:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Луч
1
Зенит-2
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 3 тур