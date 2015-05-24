Александр Минченков
№10
Нападающий
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Команда
ЦРФСО
Гражданство
Россия
Дата рождения
13 янв. 1989 (32) года
Рост
186
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.05.2015 24 мая 2015 вс 17:00
Балтика
1 : 0
Сибирь
24.05.2015 24 мая 2015 вс 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Балтика
1
Сибирь
0
был в запасе
10.05.2015 10 мая 2015 вс 18:00
Балтика
0 : 2
Тосно
10.05.2015 10 мая 2015 вс 18:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Балтика
0
Тосно
2
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 31 тур
18.03.2015 18 марта 2015 ср 20:00
Балтика
1 : 0
Сочи
18.03.2015 18 марта 2015 ср 20:00
минуты: 1' - 72'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Балтика
1
Сочи
0
минуты: 1' - 72' / Россия. ФНЛ, 23 тур
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 15:00
Балтика
0 : 0
Волгарь
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Балтика
0
Волгарь
0
был в запасе
18.11.2014 18 нояб. 2014 вт 18:30
Волга
0 : 0
Балтика
18.11.2014 18 нояб. 2014 вт 18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Волга
0
Балтика
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
14.11.2014 14 нояб. 2014 пт 14:00
Сахалин
0 : 0
Балтика
14.11.2014 14 нояб. 2014 пт 14:00
минуты: 1' - 83'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Сахалин
0
Балтика
0
минуты: 1' - 83' / Россия. ФНЛ, 19 тур
02.11.2014 02 нояб. 2014 вс 14:00
Сибирь
2 : 0
Балтика
49'
49'
49'
02.11.2014 02 нояб. 2014 вс 14:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Сибирь
2
Балтика
0
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 16:00
Балтика
1 : 1
Тюмень
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 16:00
минуты: 1' - 68'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Балтика
1
Тюмень
1
минуты: 1' - 68' / Россия. ФНЛ, 16 тур
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 14:00
Тосно
1 : 0
Балтика
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 14:00
минуты: 1' - 68'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Тосно
1
Балтика
0
минуты: 1' - 68' / Россия. ФНЛ, 15 тур
29.09.2014 29 сент. 2014 пн 19:00
Балтика
1 : 0
Химик
82'
82'
82'
29.09.2014 29 сент. 2014 пн 19:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Балтика
1
Химик
0
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 12 тур
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 8:00
СКА-Хабаровск
2 : 0
Балтика
90'
90'
90'
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 8:00
минуты: 56' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
СКА-Хабаровск
2
Балтика
0
минуты: 56' - 90' / Россия. ФНЛ, 11 тур
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 19:00
Балтика
1 : 2
Луч
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 19:00
минуты: 70' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Балтика
1
Луч
2
минуты: 70' - 90' / Россия. ФНЛ, 10 тур
07.09.2014 07 сент. 2014 вс 17:00
Крылья Советов
2 : 0
Балтика
07.09.2014 07 сент. 2014 вс 17:00
минуты: 1' - 55'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Крылья Советов
2
Балтика
0
минуты: 1' - 55' / Россия. ФНЛ, 9 тур
17.08.2014 17 авг. 2014 вс 14:00
Сочи
0 : 2
Балтика
17.08.2014 17 авг. 2014 вс 14:00
минуты: 74' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Сочи
0
Балтика
2
минуты: 74' - 90' / Россия. ФНЛ, 7 тур
27.07.2014 27 июля 2014 вс 18:00
Балтика
2 : 1
Волга
88'
88'
88'
27.07.2014 27 июля 2014 вс 18:00
88'
минуты: 71' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Балтика
2
Волга
1
минуты: 71' - 90' / Россия. ФНЛ, 4 тур
19.07.2014 19 июля 2014 сб 18:00
Балтика
1 : 0
Сахалин
19.07.2014 19 июля 2014 сб 18:00
минуты: 75' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Балтика
1
Сахалин
0
минуты: 75' - 90' / Россия. ФНЛ, 3 тур
12.07.2014 12 июля 2014 сб 19:00
Анжи
0 : 0
Балтика
12.07.2014 12 июля 2014 сб 19:00
минуты: 1' - 63'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Анжи
0
Балтика
0
минуты: 1' - 63' / Россия. ФНЛ, 2 тур