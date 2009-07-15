Никита Самохин
№14
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
10 июня 1990 (30) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.07.2009 15 июля 2009 ср 11:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Локомотив
15.07.2009 15 июля 2009 ср 11:00
был в запасе
Россия. Кубок, 1/16 финала
СКА-Хабаровск
2
Локомотив
1
был в запасе