Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Александр Кокорин
Гарет Бэйл
Криштиану Роналду
Неймар Да Силва
Маркос Аоас Корреа
Джером Боатенг
Мануэль Нойер
Килиан Мбаппе
Эрлинг Браут Холанд
Квинси Промес
Россия
Япония
Германия
Бельгия
Сербия
Португалия
Косово
Ирландия
Бразилия
Франция
Реал
Тоттенхэм
Ливерпуль
Генк
Фиорентина
Манчестер Сити
Эйбар
Шальке-04
Шахтер
Манчестер Юнайтед
Бавария
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Кирилл Павлов
№11
Полузащитник
Подписаться
Команда
Москва
Гражданство
Россия
Дата рождения
30 янв. 1990 (31) год
Рост
175
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2009
02.08.2009
02 авг. 2009
вс
18:30
Локомотив
2 : 0
Ростов
63'
63'
63'
02.08.2009
02 авг. 2009
вс
18:30
минуты: 1' - 89'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
2
Ростов
0
минуты: 1' - 89' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
19.07.2009
19 июля 2009
вс
15:00
Амкар
1 : 1
Локомотив
19.07.2009
19 июля 2009
вс
15:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Амкар
1
Локомотив
1
был в запасе