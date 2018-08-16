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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Медицина
Волейбол
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Олимпиада
Денис Войнов
№21
Полузащитник
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Команда
Авангард
Гражданство
Россия
Дата рождения
1 марта 1990 (31) год
Рост
180
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
россия. кубок
россия. фнл
Сезон:
2018/2019
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
20:30
Маккаби
2 : 1
Пюник
11'
11'
11'
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
20:30
11'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Маккаби
2
Пюник
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
07.08.2018
07 авг. 2018
вт
19:00
Пюник
0 : 0
Маккаби
07.08.2018
07 авг. 2018
вт
19:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Пюник
0
Маккаби
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
31.07.2018
31 июля 2018
вт
19:00
Пюник
1 : 0
Тобол
31.07.2018
31 июля 2018
вт
19:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Пюник
1
Тобол
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
26.07.2018
26 июля 2018
чт
18:00
Тобол
2 : 1
Пюник
26.07.2018
26 июля 2018
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Тобол
2
Пюник
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд