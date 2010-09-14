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Олимпиада
Андрей Вавилченков
№66
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
28 апр. 1990 (30) лет
Рост
184
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
Сезон:
2010
14.09.2010
14 сент. 2010
вт
18:00
Кубань (ЛФЛ)
3 : 0
Урал
14.09.2010
14 сент. 2010
вт
18:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 30 тур
Кубань (ЛФЛ)
3
Урал
0
был в запасе
31.08.2010
31 авг. 2010
вт
16:00
Урал
1 : 0
СКА-Хабаровск
31.08.2010
31 авг. 2010
вт
16:00
минуты: 55' - 90'
Россия. Первый дивизион, 27 тур
Урал
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 55' - 90' / Россия. Первый дивизион, 27 тур
24.08.2010
24 авг. 2010
вт
18:00
Авангард
0 : 1
Урал
24.08.2010
24 авг. 2010
вт
18:00
минуты: 55' - 90'
Россия. Первый дивизион, 26 тур
Авангард
0
Урал
1
минуты: 55' - 90' / Россия. Первый дивизион, 26 тур
15.06.2010
15 июня 2010
вт
16:00
Урал
2 : 0
Сочи
15.06.2010
15 июня 2010
вт
16:00
минуты: 46' - 90'
Россия. Первый дивизион, 16 тур
Урал
2
Сочи
0
минуты: 46' - 90' / Россия. Первый дивизион, 16 тур
12.06.2010
12 июня 2010
сб
14:00
Урал
1 : 0
Балтика
12.06.2010
12 июня 2010
сб
14:00
минуты: 89' - 90'
Россия. Первый дивизион, 15 тур
Урал
1
Балтика
0
минуты: 89' - 90' / Россия. Первый дивизион, 15 тур
01.06.2010
01 июня 2010
вт
16:00
Урал
1 : 0
Иртыш
01.06.2010
01 июня 2010
вт
16:00
минуты: 72' - 90'
Россия. Первый дивизион, 13 тур
Урал
1
Иртыш
0
минуты: 72' - 90' / Россия. Первый дивизион, 13 тур
24.05.2010
24 мая 2010
пн
18:00
Волга
3 : 0
Урал
24.05.2010
24 мая 2010
пн
18:00
минуты: 69' - 90'
Россия. Первый дивизион, 12 тур
Волга
3
Урал
0
минуты: 69' - 90' / Россия. Первый дивизион, 12 тур