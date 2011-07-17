Павел Новицкий
№0
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
6 апр. 1989 (32) года
Рост
187
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.07.2011 17 июля 2011 вс 11:00
Луч
1 : 0
Крылья Советов
47'
47'
47'
17.07.2011 17 июля 2011 вс 11:00
минуты: 1' - 96'
Россия. Кубок, 1/16 финала
Луч
1
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 96' / Россия. Кубок, 1/16 финала