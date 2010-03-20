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Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Олимпиада
Александр Храмов
№89
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
4 февр. 1989 (32) года
Рост
186
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2010
20.03.2010
20 марта 2010
сб
19:00
Локомотив
3 : 0
Крылья Советов
20.03.2010
20 марта 2010
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
Локомотив
3
Крылья Советов
0
был в запасе
13.03.2010
13 марта 2010
сб
13:00
Крылья Советов
0 : 1
Зенит
13.03.2010
13 марта 2010
сб
13:00
минуты: 88' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
Крылья Советов
0
Зенит
1
минуты: 88' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 1 тур