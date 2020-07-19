Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Александр Кокорин
Неймар Да Силва
Эрлинг Браут Холанд
Маркос Аоас Корреа
Килиан Мбаппе
Криштиану Роналду
Мануэль Нойер
Джером Боатенг
Артем Дзюба
Комнен Андрич
Россия
Япония
Германия
Бельгия
Франция
Португалия
Ирландия
Бразилия
Косово
Ливерпуль
Реал
Фиорентина
Эйбар
Генк
Ахмат
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Спартак
Локомотив
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Антон Соснин
№23
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
27 янв. 1990 (31) год
Рост
178
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. фнл
россия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
2009
19.07.2020
19 июля 2020
вс
20:30
Краснодар
0 : 2
Динамо
84'
84'
84'
19.07.2020
19 июля 2020
вс
20:30
минуты: 53' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Краснодар
0
Динамо
2
минуты: 53' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
16.07.2020
16 июля 2020
чт
18:00
Уфа
0 : 1
Динамо
16.07.2020
16 июля 2020
чт
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Уфа
0
Динамо
1
был в запасе
12.07.2020
12 июля 2020
вс
18:30
Динамо
2 : 0
Крылья Советов
12.07.2020
12 июля 2020
вс
18:30
минуты: 84' - 90'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Динамо
2
Крылья Советов
0
минуты: 84' - 90' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
09.07.2020
09 июля 2020
чт
17:00
Урал
2 : 1
Динамо
42'
42'
42'
09.07.2020
09 июля 2020
чт
17:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Урал
2
Динамо
1
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
04.07.2020
04 июля 2020
сб
16:30
Динамо
0 : 1
Арсенал
04.07.2020
04 июля 2020
сб
16:30
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Динамо
0
Арсенал
1
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-лига, 26 тур
01.07.2020
01 июля 2020
ср
20:00
Сочи
1 : 1
Динамо
01.07.2020
01 июля 2020
ср
20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Сочи
1
Динамо
1
был в запасе
27.06.2020
27 июня 2020
сб
19:00
Динамо
0 : 0
ЦСКА
27.06.2020
27 июня 2020
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Динамо
0
ЦСКА
0
был в запасе
13.03.2020
13 марта 2020
пт
19:30
Ахмат
2 : 3
Динамо
13.03.2020
13 марта 2020
пт
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Ахмат
2
Динамо
3
был в запасе
07.03.2020
07 марта 2020
сб
16:30
Динамо
1 : 0
Тамбов
07.03.2020
07 марта 2020
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Динамо
1
Тамбов
0
был в запасе
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
16:30
Динамо
0 : 2
Спартак
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Динамо
0
Спартак
2
был в запасе
06.12.2019
06 дек. 2019
пт
19:30
Зенит
3 : 0
Динамо
06.12.2019
06 дек. 2019
пт
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Зенит
3
Динамо
0
был в запасе
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
16:30
Локомотив
1 : 2
Динамо
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Локомотив
1
Динамо
2
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
16:30
Динамо
2 : 1
Ростов
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Динамо
2
Ростов
1
был в запасе
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
14:00
Рубин
0 : 1
Динамо
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
0
Динамо
1
был в запасе
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
14:00
Динамо
1 : 1
Ахмат
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1
Ахмат
1
был в запасе
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
16:30
ЦСКА
0 : 1
Динамо
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
ЦСКА
0
Динамо
1
был в запасе
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
19:00
Динамо
1 : 1
Краснодар
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
1
Краснодар
1
был в запасе