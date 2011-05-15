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Материалы
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Лучшие тексты
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Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Теннис
Олимпиада
Александр Петров
№77
Полузащитник
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Команда
Калуга
Гражданство
Россия
Дата рождения
18 янв. 1992 (29) лет
Рост
175
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2011/2012
15.05.2011
15 мая 2011
вс
15:00
Зенит
2 : 2
Рубин
15.05.2011
15 мая 2011
вс
15:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Зенит
2
Рубин
2
был в запасе
21.03.2011
21 марта 2011
пн
19:30
Зенит
2 : 0
Анжи
21.03.2011
21 марта 2011
пн
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
Зенит
2
Анжи
0
был в запасе