Михаил Смирнов
№25
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
3 июня 1990 (30) лет
Рост
188
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 16:00
Алания
2 : 0
Факел
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 35 тур
Алания
2
Факел
0
был в запасе
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
Факел
1 : 1
Нефтехимик
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 34 тур
Факел
1
Нефтехимик
1
был в запасе