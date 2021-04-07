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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Медицина
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Олимпиада
Михаил Смирнов
№25
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
3 июня 1990 (30) лет
Рост
188
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
Сезон:
2020/2021
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
16:00
Алания
2 : 0
Факел
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 35 тур
Алания
2
Факел
0
был в запасе
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
Факел
1 : 1
Нефтехимик
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 34 тур
Факел
1
Нефтехимик
1
был в запасе