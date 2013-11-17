Артем Кулеша
№2
Защитник
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Команда
Знамя Труда
Гражданство
Россия
Дата рождения
14 янв. 1990 (31) год
Рост
192
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.11.2013 17 нояб. 2013 вс 6:30
СКА-Хабаровск
1 : 1
Сочи
17.11.2013 17 нояб. 2013 вс 6:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
СКА-Хабаровск
1
Сочи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
03.11.2013 03 нояб. 2013 вс 13:00
Сибирь
0 : 2
Сочи
03.11.2013 03 нояб. 2013 вс 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Сибирь
0
Сочи
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
27.10.2013 27 окт. 2013 вс 15:00
Спартак-Нальчик
3 : 0
Сочи
27.10.2013 27 окт. 2013 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Спартак-Нальчик
3
Сочи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 21 тур
23.10.2013 23 окт. 2013 ср 17:00
Сочи
0 : 3
Мордовия
23.10.2013 23 окт. 2013 ср 17:00
минуты: 72' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Сочи
0
Мордовия
3
минуты: 72' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
13.10.2013 13 окт. 2013 вс 13:00
Сочи
0 : 0
Ротор
13.10.2013 13 окт. 2013 вс 13:00
минуты: 86' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Сочи
0
Ротор
0
минуты: 86' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
28.08.2013 28 авг. 2013 ср 16:00
Ангушт
2 : 0
Сочи
28.08.2013 28 авг. 2013 ср 16:00
минуты: 83' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Ангушт
2
Сочи
0
минуты: 83' - 90' / Россия. ФНЛ, 11 тур
23.08.2013 23 авг. 2013 пт 17:00
Сочи
2 : 0
Уфа
23.08.2013 23 авг. 2013 пт 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
Сочи
2
Уфа
0
был в запасе
18.08.2013 18 авг. 2013 вс 17:00
Химик
1 : 2
Сочи
18.08.2013 18 авг. 2013 вс 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
Химик
1
Сочи
2
был в запасе