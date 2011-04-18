Владимир Мухин
№16
Вратарь
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
30 окт. 1990 (30) лет
Рост
187
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.04.2011 18 апр. 2011 пн 18:30
Балтика
0 : 0
Динамо
18.04.2011 18 апр. 2011 пн 18:30
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 4 тур
Балтика
0
Динамо
0
был в запасе