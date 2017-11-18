Андрей Зайцев
№91
Вратарь
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Команда
Сочи
Гражданство
Россия
Дата рождения
14 янв. 1991 (30) лет
Рост
194
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 18:00
Сочи
3 : 2
Луч
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
Сочи
3
Луч
2
был в запасе
12.11.2017 12 нояб. 2017 вс 15:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 1
Сочи
12.11.2017 12 нояб. 2017 вс 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Кубань (ЛФЛ)
0
Сочи
1
был в запасе
08.11.2017 08 нояб. 2017 ср 14:00
Ротор
0 : 0
Сочи
08.11.2017 08 нояб. 2017 ср 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Ротор
0
Сочи
0
был в запасе
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 16:30
Сочи
3 : 3
Зенит-2
29.10.2017 29 окт. 2017 вс 16:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Сочи
3
Зенит-2
3
был в запасе
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 16:00
Балтика
3 : 2
Сочи
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Балтика
3
Сочи
2
был в запасе
07.10.2017 07 окт. 2017 сб 14:00
Тамбов
1 : 1
Сочи
07.10.2017 07 окт. 2017 сб 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
Тамбов
1
Сочи
1
был в запасе
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 13:00
Сибирь
1 : 1
Сочи
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Сибирь
1
Сочи
1
был в запасе