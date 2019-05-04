Виктор Свежов
№91
Полузащитник
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Команда
Сибирь
Гражданство
Россия
Дата рождения
17 мая 1991 (29) лет
Рост
178
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.05.2019 04 мая 2019 сб 13:00
Сибирь
0 : 1
Сочи
35'
35'
35'
04.05.2019 04 мая 2019 сб 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Сибирь
0
Сочи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 35 тур
18.11.2018 18 нояб. 2018 вс 13:00
Сибирь
1 : 1
СКА-Хабаровск
3'
45'
76'
3'
45'
76'
3'
45'
76'
18.11.2018 18 нояб. 2018 вс 13:00
3'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Сибирь
1
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
28.10.2018 28 окт. 2018 вс 16:00
Авангард
3 : 2
Сибирь
32'
73'
32'
73'
32'
73'
28.10.2018 28 окт. 2018 вс 16:00
32'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Авангард
3
Сибирь
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
15.09.2018 15 сент. 2018 сб 18:00
Чертаново
2 : 1
Сибирь
40'
40'
40'
15.09.2018 15 сент. 2018 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Чертаново
2
Сибирь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 11 тур
08.09.2018 08 сент. 2018 сб 13:00
Сибирь
1 : 1
Ротор
9'
9'
9'
08.09.2018 08 сент. 2018 сб 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Сибирь
1
Ротор
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 10 тур
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 12:00
Сибирь
1 : 2
Химки
56'
56'
56'
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Сибирь
1
Химки
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 8 тур
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 15:00
Тюмень
0 : 0
Сибирь
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Тюмень
0
Сибирь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 7 тур
08.08.2018 08 авг. 2018 ср 19:00
Мордовия
3 : 0
Сибирь
08.08.2018 08 авг. 2018 ср 19:00
минуты: 1' - 87'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Мордовия
3
Сибирь
0
минуты: 1' - 87' / Россия. ФНЛ, 5 тур
29.07.2018 29 июля 2018 вс 11:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Сибирь
29.07.2018 29 июля 2018 вс 11:00
минуты: 1' - 66'
Россия. ФНЛ, 3 тур
СКА-Хабаровск
1
Сибирь
1
минуты: 1' - 66' / Россия. ФНЛ, 3 тур