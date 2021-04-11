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Олимпиада
Тарас Бурлак
№90
Защитник
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Команда
Арсенал
Гражданство
Россия
Дата рождения
22 февр. 1990 (31) год
Рост
187
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. кубок групповой этап
россия. фнл
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
14:00
Арсенал
-:-
Краснодар
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Арсенал
-
Краснодар
-
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
14:00
Урал
2 : 0
Арсенал
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Урал
2
Арсенал
0
был в запасе
17.03.2021
17 марта 2021
ср
20:00
Ахмат
2 : 0
Арсенал
17.03.2021
17 марта 2021
ср
20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Ахмат
2
Арсенал
0
был в запасе
13.03.2021
13 марта 2021
сб
14:00
Арсенал
2 : 1
ЦСКА
13.03.2021
13 марта 2021
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Арсенал
2
ЦСКА
1
был в запасе
08.03.2021
08 марта 2021
пн
14:00
Арсенал
0 : 3
Локомотив
08.03.2021
08 марта 2021
пн
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Арсенал
0
Локомотив
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
19:00
Сочи
4 : 0
Арсенал
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Сочи
4
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
18:00
Ротор
1 : 0
Арсенал
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ротор
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
11.12.2020
11 дек. 2020
пт
19:00
Химки
1 : 0
Арсенал
11.12.2020
11 дек. 2020
пт
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Химки
1
Арсенал
0
был в запасе
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
16:30
Динамо
1 : 0
Арсенал
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
16:30
минуты: 59' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Динамо
1
Арсенал
0
минуты: 59' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
14:00
Арсенал
0 : 0
Зенит
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Арсенал
0
Зенит
0
был в запасе
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
19:00
Локомотив
1 : 0
Арсенал
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Локомотив
1
Арсенал
0
был в запасе
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
14:00
Рубин
3 : 1
Арсенал
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
3
Арсенал
1
был в запасе
26.10.2020
26 окт. 2020
пн
19:00
ЦСКА
5 : 1
Арсенал
26.10.2020
26 окт. 2020
пн
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
5
Арсенал
1
был в запасе
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
14:00
Арсенал
1 : 0
Урал
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Арсенал
1
Урал
0
был в запасе
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
16:30
Тамбов
1 : 1
Арсенал
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Тамбов
1
Арсенал
1
был в запасе
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
14:00
Арсенал
2 : 3
Ростов
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Арсенал
2
Ростов
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
14:00
Арсенал
3 : 2
Сочи
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
3
Сочи
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
14.09.2020
14 сент. 2020
пн
18:30
Зенит
3 : 1
Арсенал
14.09.2020
14 сент. 2020
пн
18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Зенит
3
Арсенал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
29.08.2020
29 авг. 2020
сб
18:00
Спартак
2 : 1
Арсенал
29.08.2020
29 авг. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Спартак
2
Арсенал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 6 тур
25.08.2020
25 авг. 2020
вт
20:30
Арсенал
1 : 1
Химки
25.08.2020
25 авг. 2020
вт
20:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Арсенал
1
Химки
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 5 тур
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