Робби Сэведж
№0
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Уэльс
Дата рождения
18 окт. 1974 (46) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.02.2009 15 февр. 2009 вс 19:30
Дерби Каунти
1 : 4
Манчестер Юнайтед
15.02.2009 15 февр. 2009 вс 19:30
минуты: 1' - 82'
Англия. Кубок, 1/8 финала
Дерби Каунти
1
Манчестер Юнайтед
4
минуты: 1' - 82' / Англия. Кубок, 1/8 финала