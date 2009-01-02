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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Хоссам Гали
№15
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Египет
Дата рождения
15 дек. 1981 (39) лет
Рост
181
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
Сезон:
2008/2009
02.01.2009
02 янв. 2009
пт
23:00
Тоттенхэм
3 : 1
Уиган Атлетик
02.01.2009
02 янв. 2009
пт
23:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Тоттенхэм
3
Уиган Атлетик
1
был в запасе