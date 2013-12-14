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Евро-2020
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Олимпиада
Джимми Кебе
№0
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Мали
Дата рождения
19 янв. 1984 (37) лет
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2013/2014
2012/2013
14.12.2013
14 дек. 2013
сб
18:00
Челси
2 : 1
Кристал Пэлас
14.12.2013
14 дек. 2013
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Челси
2
Кристал Пэлас
1
был в запасе
07.12.2013
07 дек. 2013
сб
18:00
Кристал Пэлас
2 : 0
Кардифф
07.12.2013
07 дек. 2013
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Кристал Пэлас
2
Кардифф
0
был в запасе
03.12.2013
03 дек. 2013
вт
22:59
Кристал Пэлас
1 : 0
Вест Хэм
03.12.2013
03 дек. 2013
вт
22:59
минуты: 66' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Кристал Пэлас
1
Вест Хэм
0
минуты: 66' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 14 тур
30.11.2013
30 нояб. 2013
сб
18:00
Норвич Сити
1 : 0
Кристал Пэлас
30.11.2013
30 нояб. 2013
сб
18:00
минуты: 76' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Норвич Сити
1
Кристал Пэлас
0
минуты: 76' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 13 тур
09.11.2013
09 нояб. 2013
сб
18:00
Кристал Пэлас
0 : 0
Эвертон
09.11.2013
09 нояб. 2013
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Кристал Пэлас
0
Эвертон
0
был в запасе
26.10.2013
26 окт. 2013
сб
14:45
Кристал Пэлас
0 : 2
Арсенал
26.10.2013
26 окт. 2013
сб
14:45
минуты: 71' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Кристал Пэлас
0
Арсенал
2
минуты: 71' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 9 тур
21.10.2013
21 окт. 2013
пн
22:00
Кристал Пэлас
1 : 4
Фулхэм
21.10.2013
21 окт. 2013
пн
22:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Кристал Пэлас
1
Фулхэм
4
был в запасе
05.10.2013
05 окт. 2013
сб
17:00
Ливерпуль
3 : 1
Кристал Пэлас
05.10.2013
05 окт. 2013
сб
17:00
минуты: 1' - 46'
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Ливерпуль
3
Кристал Пэлас
1
минуты: 1' - 46' / Англия. Премьер-Лига, 7 тур
28.09.2013
28 сент. 2013
сб
17:00
Саутгемптон
2 : 0
Кристал Пэлас
28.09.2013
28 сент. 2013
сб
17:00
минуты: 1' - 73'
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Саутгемптон
2
Кристал Пэлас
0
минуты: 1' - 73' / Англия. Премьер-Лига, 6 тур
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
15:30
Кристал Пэлас
0 : 2
Суонси
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
15:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Кристал Пэлас
0
Суонси
2
был в запасе
14.09.2013
14 сент. 2013
сб
14:45
Манчестер Юнайтед
2 : 0
Кристал Пэлас
14.09.2013
14 сент. 2013
сб
14:45
минуты: 75' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Манчестер Юнайтед
2
Кристал Пэлас
0
минуты: 75' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 4 тур