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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
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Олимпиада
Марек Матейовски
№8
Полузащитник
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Команда
Спарта
Гражданство
Чехия
Дата рождения
20 дек. 1981 (39) лет
Рост
178
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2017/2018
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
20:00
Млада Болеслав
0 : 1
Стяуа
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Млада Болеслав
0
Стяуа
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
17:00
Ордабасы
2 : 3
Млада Болеслав
8'
8'
8'
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
17:00
8'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Ордабасы
2
Млада Болеслав
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
25.07.2019
25 июля 2019
чт
20:00
Млада Болеслав
1 : 1
Ордабасы
25.07.2019
25 июля 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Млада Болеслав
1
Ордабасы
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд