Марлон Кинг
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Ямайка
Дата рождения
26 апр. 1980 (40) лет
Рост
185
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.11.2011 30 нояб. 2011 ср 21:00
Брага
1 : 0
Бирмингем Сити
30.11.2011 30 нояб. 2011 ср 21:00
минуты: 64' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Брага
1
Бирмингем Сити
0
минуты: 64' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
03.11.2011 03 нояб. 2011 чт 23:05
Бирмингем Сити
2 : 2
Брюгге
74'
74'
74'
03.11.2011 03 нояб. 2011 чт 23:05
74'
минуты: 66' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Бирмингем Сити
2
Брюгге
2
минуты: 66' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
20.10.2011 20 окт. 2011 чт 20:00
Брюгге
1 : 2
Бирмингем Сити
20.10.2011 20 окт. 2011 чт 20:00
минуты: 73' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Брюгге
1
Бирмингем Сити
2
минуты: 73' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
29.09.2011 29 сент. 2011 чт 20:00
Марибор
1 : 2
Бирмингем Сити
29.09.2011 29 сент. 2011 чт 20:00
минуты: 1' - 65'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Марибор
1
Бирмингем Сити
2
минуты: 1' - 65' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 22:05
Бирмингем Сити
1 : 3
Брага
71'
71'
71'
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 22:05
71'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Бирмингем Сити
1
Брага
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур