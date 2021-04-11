Джонни Эванс
№6
Защитник
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Команда
Лестер Сити
Гражданство
Северная Ирландия
Дата рождения
3 янв. 1988 (33) года
Рост
188
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:05
Вест Хэм
-:-
Лестер Сити
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:05
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Вест Хэм
-
Лестер Сити
-
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 19:30
Лестер Сити
0 : 2
Манчестер Сити
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Лестер Сити
0
Манчестер Сити
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:00
Лестер Сити
5 : 0
Шеффилд Юнайтед
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Лестер Сити
5
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 15:00
Лестер Сити
1 : 3
Арсенал
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 69'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Лестер Сити
1
Арсенал
3
минуты: 1' - 69' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 17:05
Астон Вилла
1 : 2
Лестер Сити
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 17:05
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Астон Вилла
1
Лестер Сити
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 15:30
Лестер Сити
3 : 1
Ливерпуль
43'
43'
43'
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Лестер Сити
3
Ливерпуль
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:00
Вулверхэмптон
0 : 0
Лестер Сити
32'
32'
32'
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Вулверхэмптон
0
Лестер Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 21:00
Фулхэм
0 : 2
Лестер Сити
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Фулхэм
0
Лестер Сити
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 17:00
Лестер Сити
1 : 3
Лидс
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Лестер Сити
1
Лидс
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
27.01.2021 27 янв. 2021 ср 23:15
Эвертон
1 : 1
Лестер Сити
27.01.2021 27 янв. 2021 ср 23:15
минуты: 1' - 77'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Эвертон
1
Лестер Сити
1
минуты: 1' - 77' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
19.01.2021 19 янв. 2021 вт 23:15
Лестер Сити
2 : 0
Челси
19.01.2021 19 янв. 2021 вт 23:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Лестер Сити
2
Челси
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 23:00
Лестер Сити
2 : 0
Саутгемптон
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Лестер Сити
2
Саутгемптон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:15
Ньюкасл Юнайтед
1 : 2
Лестер Сити
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Лестер Сити
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
28.12.2020 28 дек. 2020 пн 18:00
Кристал Пэлас
1 : 1
Лестер Сити
28.12.2020 28 дек. 2020 пн 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Кристал Пэлас
1
Лестер Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
26.12.2020 26 дек. 2020 сб 15:30
Лестер Сити
2 : 2
Манчестер Юнайтед
26.12.2020 26 дек. 2020 сб 15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Лестер Сити
2
Манчестер Юнайтед
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 15 тур
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:15
Тоттенхэм
0 : 2
Лестер Сити
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Тоттенхэм
0
Лестер Сити
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 22:15
Лестер Сити
3 : 0
Брайтон & Хов
78'
78'
78'
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 22:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лестер Сити
3
Брайтон & Хов
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 12 тур
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 17:15
Шеффилд Юнайтед
1 : 2
Лестер Сити
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 17:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Шеффилд Юнайтед
1
Лестер Сити
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 11 тур
30.11.2020 30 нояб. 2020 пн 20:30
Лестер Сити
1 : 2
Фулхэм
30.11.2020 30 нояб. 2020 пн 20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лестер Сити
1
Фулхэм
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 10 тур
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 22:15
Ливерпуль
3 : 0
Лестер Сити
21'
21'
21'
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 22:15
21'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
3
Лестер Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 9 тур