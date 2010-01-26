Тони Каллио
№3
Защитник
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Команда
Ильвес
Гражданство
Финляндия
Дата рождения
9 авг. 1978 (42) года
Рост
194
Вес
89
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.01.2010 26 янв. 2010 вт 23:00
Тоттенхэм
2 : 0
Фулхэм
26.01.2010 26 янв. 2010 вт 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Тоттенхэм
2
Фулхэм
0
был в запасе
17.01.2010 17 янв. 2010 вс 18:00
Блэкберн
2 : 0
Фулхэм
17.01.2010 17 янв. 2010 вс 18:00
минуты: 46' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Блэкберн
2
Фулхэм
0
минуты: 46' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
05.01.2010 05 янв. 2010 вт 22:45
Сток Сити
3 : 2
Фулхэм
05.01.2010 05 янв. 2010 вт 22:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Сток Сити
3
Фулхэм
2
был в запасе
28.12.2009 28 дек. 2009 пн 18:00
Челси
2 : 1
Фулхэм
28.12.2009 28 дек. 2009 пн 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Челси
2
Фулхэм
1
был в запасе
26.12.2009 26 дек. 2009 сб 16:00
Фулхэм
0 : 0
Тоттенхэм
26.12.2009 26 дек. 2009 сб 16:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Фулхэм
0
Тоттенхэм
0
был в запасе