Эллиот Омозуси
№2
Защитник
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Команда
Лейтон Ориент
Гражданство
Англия
Дата рождения
15 дек. 1988 (32) года
Рост
180
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.02.2011 20 февр. 2011 вс 19:30
Лейтон Ориент
1 : 1
Арсенал
20.02.2011 20 февр. 2011 вс 19:30
был в запасе
Англия. Кубок, 1/8 финала
Лейтон Ориент
1
Арсенал
1
был в запасе