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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Эллиот Омозуси
№2
Защитник
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Команда
Лейтон Ориент
Гражданство
Англия
Дата рождения
15 дек. 1988 (32) года
Рост
180
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
Сезон:
2010/2011
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
19:30
Лейтон Ориент
1 : 1
Арсенал
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
19:30
был в запасе
Англия. Кубок, 1/8 финала
Лейтон Ориент
1
Арсенал
1
был в запасе