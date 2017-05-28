Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Александр Кокорин
Неймар Да Силва
Килиан Мбаппе
Эрлинг Браут Холанд
Маркос Аоас Корреа
Мануэль Нойер
Джером Боатенг
Криштиану Роналду
Тибо Куртуа
Далер Кузяев
Япония
Россия
Германия
Франция
Бразилия
Португалия
Косово
Ирландия
Ливерпуль
Фиорентина
Эйбар
Реал
Генк
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед
Ахмат
Шахтер
Арсенал
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Арнольд Мвуэмба
№7
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
28 янв. 1985 (36) лет
Рост
172
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1 плей-офф за место в лиге 1
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
лига чемпионов
англия. премьер-лига
Сезон:
2016/2017
28.05.2017
28 мая 2017
вс
22:00
Лорьян
0 : 0
Труа
28.05.2017
28 мая 2017
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1 Плей-офф за место в Лиге 1, Финал
Лорьян
0
Труа
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1 Плей-офф за место в Лиге 1, Финал
25.05.2017
25 мая 2017
чт
21:45
Труа
2 : 1
Лорьян
25.05.2017
25 мая 2017
чт
21:45
минуты: 1' - 78'
Франция. Лига 1 Плей-офф за место в Лиге 1, Финал
Труа
2
Лорьян
1
минуты: 1' - 78' / Франция. Лига 1 Плей-офф за место в Лиге 1, Финал