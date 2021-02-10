Асмир Бегович
№1
Вратарь
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Команда
Борнмут
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
20 июня 1987 (33) года
Рост
198
Вес
94
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.02.2021 10 февр. 2021 ср 22:45
Бернли
-:-
Борнмут
10.02.2021 10 февр. 2021 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/8 финала
Бернли
-
Борнмут
-
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 18:00
Олдхэм
1 : 4
Борнмут
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Олдхэм
1
Борнмут
4
был в запасе