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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Казенга Луалуа
№25
Нападающий
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Команда
Куинз Парк Рейнджерс
Гражданство
ДР Конго
Дата рождения
10 дек. 1990 (30) лет
Рост
180
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2008/2009
04.01.2020
04 янв. 2020
сб
20:31
Борнмут
4 : 0
Лутон Таун
04.01.2020
04 янв. 2020
сб
20:31
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Борнмут
4
Лутон Таун
0
был в запасе