Казенга Луалуа
№25
Нападающий
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Команда
Куинз Парк Рейнджерс
Гражданство
ДР Конго
Дата рождения
10 дек. 1990 (30) лет
Рост
180
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 20:31
Борнмут
4 : 0
Лутон Таун
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 20:31
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Борнмут
4
Лутон Таун
0
был в запасе