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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Крис Гантер
№2
Защитник
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Команда
Рединг
Гражданство
Уэльс
Дата рождения
21 июля 1989 (31) год
Рост
180
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к чм. европа
лига наций. лига в
англия. кубок
отбор че-2020
англия. премьер-лига
Сезон:
2021
30.03.2021
30 марта 2021
вт
21:45
Уэльс
1 : 0
Чехия
30.03.2021
30 марта 2021
вт
21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Уэльс
1
Чехия
0
был в запасе
24.03.2021
24 марта 2021
ср
22:45
Бельгия
3 : 1
Уэльс
24.03.2021
24 марта 2021
ср
22:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Бельгия
3
Уэльс
1
был в запасе