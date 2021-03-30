Крис Гантер
№2
Защитник
Подписаться
Команда
Рединг
Гражданство
Уэльс
Дата рождения
21 июля 1989 (31) год
Рост
180
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.03.2021 30 марта 2021 вт 21:45
Уэльс
1 : 0
Чехия
30.03.2021 30 марта 2021 вт 21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Уэльс
1
Чехия
0
был в запасе
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
Бельгия
3 : 1
Уэльс
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Бельгия
3
Уэльс
1
был в запасе