Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Александр Кокорин
Неймар Да Силва
Килиан Мбаппе
Эрлинг Браут Холанд
Маркос Аоас Корреа
Мануэль Нойер
Джером Боатенг
Криштиану Роналду
Тибо Куртуа
Далер Кузяев
Япония
Россия
Германия
Франция
Бразилия
Португалия
Косово
Ирландия
Ливерпуль
Фиорентина
Эйбар
Реал
Генк
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед
Ахмат
Шахтер
Арсенал
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Антон Рудаков
№89
Защитник
Подписаться
Команда
Торпедо
Гражданство
Россия
Дата рождения
7 апр. 1989 (32) года
Рост
191
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2014/2015
14.11.2014
14 нояб. 2014
пт
14:00
Сахалин
0 : 0
Балтика
14.11.2014
14 нояб. 2014
пт
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Сахалин
0
Балтика
0
был в запасе
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
15:00
Крылья Советов
5 : 3
Сахалин
78'
78'
78'
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Крылья Советов
5
Сахалин
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
15:00
Сочи
0 : 1
Сахалин
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 11 тур
Сочи
0
Сахалин
1
был в запасе
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
15:00
Тосно
1 : 0
Сахалин
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
Тосно
1
Сахалин
0
был в запасе
03.08.2014
03 авг. 2014
вс
16:00
Волга
3 : 0
Сахалин
03.08.2014
03 авг. 2014
вс
16:00
минуты: 82' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Волга
3
Сахалин
0
минуты: 82' - 90' / Россия. ФНЛ, 5 тур
27.07.2014
27 июля 2014
вс
7:00
Сахалин
0 : 1
Химик
27.07.2014
27 июля 2014
вс
7:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
Сахалин
0
Химик
1
был в запасе
19.07.2014
19 июля 2014
сб
18:00
Балтика
1 : 0
Сахалин
19.07.2014
19 июля 2014
сб
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 3 тур
Балтика
1
Сахалин
0
был в запасе
12.07.2014
12 июля 2014
сб
19:00
Сахалин
1 : 0
СКА-Хабаровск
12.07.2014
12 июля 2014
сб
19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
Сахалин
1
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
06.07.2014
06 июля 2014
вс
19:00
Анжи
1 : 0
Сахалин
06.07.2014
06 июля 2014
вс
19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 1 тур
Анжи
1
Сахалин
0
был в запасе