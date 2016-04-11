Марцин Ковальчик
№5
Защитник
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Команда
Рух
Гражданство
Польша
Дата рождения
9 апр. 1985 (35) лет
Рост
182
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2016 11 апр. 2016 пн 18:00
Тосно
3 : 2
СКА-Хабаровск
11.04.2016 11 апр. 2016 пн 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 31 тур
Тосно
3
СКА-Хабаровск
2
был в запасе
02.04.2016 02 апр. 2016 сб 13:00
Тосно
2 : 4
Тюмень
82'
82'
82'
02.04.2016 02 апр. 2016 сб 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Тосно
2
Тюмень
4
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур
20.03.2016 20 марта 2016 вс 13:00
Тосно
2 : 2
Волгарь
20.03.2016 20 марта 2016 вс 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Тосно
2
Волгарь
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 27 тур
20.11.2015 20 нояб. 2015 пт 16:00
Тосно
2 : 3
Арсенал
20.11.2015 20 нояб. 2015 пт 16:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Тосно
2
Арсенал
3
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 22 тур
15.11.2015 15 нояб. 2015 вс 17:00
Зенит-2
2 : 1
Тосно
25'
25'
25'
15.11.2015 15 нояб. 2015 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Зенит-2
2
Тосно
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 21 тур
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 9:00
Байкал
0 : 2
Тосно
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 9:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Байкал
0
Тосно
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
19.10.2015 19 окт. 2015 пн 20:00
Балтика
1 : 3
Тосно
19.10.2015 19 окт. 2015 пн 20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Балтика
1
Тосно
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
15.10.2015 15 окт. 2015 чт 13:00
Тосно
0 : 1
Сибирь
15.10.2015 15 окт. 2015 чт 13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Тосно
0
Сибирь
1
был в запасе
11.10.2015 11 окт. 2015 вс 16:00
Волга
1 : 1
Тосно
11.10.2015 11 окт. 2015 вс 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Волга
1
Тосно
1
был в запасе
21.09.2015 21 сент. 2015 пн 19:00
Тосно
0 : 2
Луч
10'
41'
10'
41'
10'
41'
21.09.2015 21 сент. 2015 пн 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Тосно
0
Луч
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 12 тур
14.09.2015 14 сент. 2015 пн 17:00
Тюмень
1 : 0
Тосно
14.09.2015 14 сент. 2015 пн 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Тюмень
1
Тосно
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 11 тур
31.08.2015 31 авг. 2015 пн 18:30
Волгарь
1 : 0
Тосно
31.08.2015 31 авг. 2015 пн 18:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
Волгарь
1
Тосно
0
был в запасе
03.08.2015 03 авг. 2015 пн 18:00
Армавир
0 : 0
Тосно
45'
45'
45'
03.08.2015 03 авг. 2015 пн 18:00
минуты: 1' - 77'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Армавир
0
Тосно
0
минуты: 1' - 77' / Россия. ФНЛ, 5 тур
27.07.2015 27 июля 2015 пн 20:00
Арсенал
3 : 1
Тосно
27.07.2015 27 июля 2015 пн 20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Арсенал
3
Тосно
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 4 тур
20.07.2015 20 июля 2015 пн 19:00
Тосно
1 : 2
Зенит-2
20.07.2015 20 июля 2015 пн 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Тосно
1
Зенит-2
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 3 тур
16.07.2015 16 июля 2015 чт 16:00
Тосно
1 : 0
Байкал
16.07.2015 16 июля 2015 чт 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Тосно
1
Байкал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 2 тур