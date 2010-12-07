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Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Джордан МакМиллан
№23
Защитник
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Команда
Рейнджерс
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
16 окт. 1988 (32) года
Рост
181
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2010/2011
07.12.2010
07 дек. 2010
вт
22:45
Бурсаспор
1 : 1
Рейнджерс
07.12.2010
07 дек. 2010
вт
22:45
минуты: 82' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
Бурсаспор
1
Рейнджерс
1
минуты: 82' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур