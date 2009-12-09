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Олимпиада
Стивен Смит
№3
Защитник
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Команда
Килмарнок
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
30 авг. 1985 (35) лет
Рост
178
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2009/2010
09.12.2009
09 дек. 2009
ср
22:45
Севилья
1 : 0
Рейнджерс
09.12.2009
09 дек. 2009
ср
22:45
минуты: 1' - 85'
Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
Севилья
1
Рейнджерс
0
минуты: 1' - 85' / Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
24.11.2009
24 нояб. 2009
вт
22:45
Рейнджерс
0 : 2
Штутгарт
24.11.2009
24 нояб. 2009
вт
22:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
Рейнджерс
0
Штутгарт
2
был в запасе
04.11.2009
04 нояб. 2009
ср
22:45
Униря
1 : 1
Рейнджерс
04.11.2009
04 нояб. 2009
ср
22:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 4 тур
Униря
1
Рейнджерс
1
был в запасе
20.10.2009
20 окт. 2009
вт
21:45
Рейнджерс
1 : 4
Униря
20.10.2009
20 окт. 2009
вт
21:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 3 тур
Рейнджерс
1
Униря
4
был в запасе
29.09.2009
29 сент. 2009
вт
21:45
Рейнджерс
1 : 4
Севилья
29.09.2009
29 сент. 2009
вт
21:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 2 тур
Рейнджерс
1
Севилья
4
был в запасе
16.09.2009
16 сент. 2009
ср
21:45
Штутгарт
1 : 1
Рейнджерс
16.09.2009
16 сент. 2009
ср
21:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 1 тур
Штутгарт
1
Рейнджерс
1
был в запасе