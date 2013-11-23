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Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Нил Александер
№1
Вратарь
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Команда
Хартс
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
10 марта 1978 (43) года
Рост
185
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2013/2014
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
18:00
Халл Сити
0 : 1
Кристал Пэлас
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Халл Сити
0
Кристал Пэлас
1
был в запасе
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
15:30
Кристал Пэлас
0 : 2
Суонси
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
15:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Кристал Пэлас
0
Суонси
2
был в запасе
14.09.2013
14 сент. 2013
сб
14:45
Манчестер Юнайтед
2 : 0
Кристал Пэлас
14.09.2013
14 сент. 2013
сб
14:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Манчестер Юнайтед
2
Кристал Пэлас
0
был в запасе
31.08.2013
31 авг. 2013
сб
19:30
Кристал Пэлас
3 : 1
Сандерленд
31.08.2013
31 авг. 2013
сб
19:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Кристал Пэлас
3
Сандерленд
1
был в запасе
24.08.2013
24 авг. 2013
сб
17:00
Сток Сити
2 : 1
Кристал Пэлас
24.08.2013
24 авг. 2013
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Сток Сити
2
Кристал Пэлас
1
был в запасе
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
15:30
Кристал Пэлас
0 : 1
Тоттенхэм
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
15:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Кристал Пэлас
0
Тоттенхэм
1
был в запасе