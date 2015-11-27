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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Медицина
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Теннис
Олимпиада
Янник Джало
№16
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Португалия
Дата рождения
5 мая 1986 (34) года
Рост
171
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига чемпионов
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2015/2016
2014/2015
27.11.2015
27 нояб. 2015
пт
17:00
Урал
3 : 1
Мордовия
79'
79'
79'
27.11.2015
27 нояб. 2015
пт
17:00
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Урал
3
Мордовия
1
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
14:30
Мордовия
1 : 1
Динамо
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
14:30
минуты: 65' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Мордовия
1
Динамо
1
минуты: 65' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
06.11.2015
06 нояб. 2015
пт
19:00
Мордовия
4 : 0
Анжи
69'
69'
69'
06.11.2015
06 нояб. 2015
пт
19:00
69'
минуты: 42' - 75'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Мордовия
4
Анжи
0
минуты: 42' - 75' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
31.10.2015
31 окт. 2015
сб
17:00
Зенит
0 : 0
Мордовия
31.10.2015
31 окт. 2015
сб
17:00
минуты: 58' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
0
Мордовия
0
минуты: 58' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
03.10.2015
03 окт. 2015
сб
14:30
Мордовия
0 : 1
Спартак
03.10.2015
03 окт. 2015
сб
14:30
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Мордовия
0
Спартак
1
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
13:30
Мордовия
4 : 6
ЦСКА
37'
54'
37'
54'
37'
54'
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
13:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Мордовия
4
ЦСКА
6
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
14.09.2015
14 сент. 2015
пн
18:30
Крылья Советов
1 : 0
Мордовия
14.09.2015
14 сент. 2015
пн
18:30
минуты: 59' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Крылья Советов
1
Мордовия
0
минуты: 59' - 90' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
30.08.2015
30 авг. 2015
вс
17:00
Мордовия
2 : 1
Рубин
30.08.2015
30 авг. 2015
вс
17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Мордовия
2
Рубин
1
был в запасе
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
20:00
Краснодар
0 : 0
Мордовия
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Краснодар
0
Мордовия
0
был в запасе