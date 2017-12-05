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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Гийом Жилле
№30
Полузащитник
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Команда
Шарлеруа
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
9 марта 1984 (37) лет
Рост
187
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2017/2018
2013/2014
2012/2013
05.12.2017
05 дек. 2017
вт
22:45
Олимпиакос
0 : 2
Ювентус
05.12.2017
05 дек. 2017
вт
22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Олимпиакос
0
Ювентус
2
был в запасе
22.11.2017
22 нояб. 2017
ср
22:45
Спортинг
3 : 1
Олимпиакос
22.11.2017
22 нояб. 2017
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Спортинг
3
Олимпиакос
1
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
12.09.2017
12 сент. 2017
вт
21:45
Олимпиакос
2 : 3
Спортинг
12.09.2017
12 сент. 2017
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Олимпиакос
2
Спортинг
3
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур