Томас Шатель
№12
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
31 марта 1981 (40) лет
Рост
175
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.03.2010 18 марта 2010 чт 23:05
Андерлехт
4 : 3
Гамбург
18.03.2010 18 марта 2010 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Андерлехт
4
Гамбург
3
был в запасе
11.03.2010 11 марта 2010 чт 21:00
Гамбург
3 : 1
Андерлехт
11.03.2010 11 марта 2010 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Гамбург
3
Андерлехт
1
был в запасе