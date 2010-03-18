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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Литература
Медицина
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Теннис
Олимпиада
Томас Шатель
№12
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
31 марта 1981 (40) лет
Рост
175
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2009/2010
18.03.2010
18 марта 2010
чт
23:05
Андерлехт
4 : 3
Гамбург
18.03.2010
18 марта 2010
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Андерлехт
4
Гамбург
3
был в запасе
11.03.2010
11 марта 2010
чт
21:00
Гамбург
3 : 1
Андерлехт
11.03.2010
11 марта 2010
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Гамбург
3
Андерлехт
1
был в запасе