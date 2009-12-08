Эрнесто Фариас
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
29 мая 1980 (40) лет
Рост
182
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.12.2009 08 дек. 2009 вт 22:45
Атлетико
0 : 3
Порту
08.12.2009 08 дек. 2009 вт 22:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
Атлетико
0
Порту
3
был в запасе
25.11.2009 25 нояб. 2009 ср 22:45
Порту
0 : 1
Челси
25.11.2009 25 нояб. 2009 ср 22:45
минуты: 80' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
Порту
0
Челси
1
минуты: 80' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
03.11.2009 03 нояб. 2009 вт 22:45
АПОЭЛ
0 : 1
Порту
03.11.2009 03 нояб. 2009 вт 22:45
минуты: 69' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 4 тур
АПОЭЛ
0
Порту
1
минуты: 69' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 4 тур
21.10.2009 21 окт. 2009 ср 21:45
Порту
2 : 1
АПОЭЛ
21.10.2009 21 окт. 2009 ср 21:45
минуты: 87' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 3 тур
Порту
2
АПОЭЛ
1
минуты: 87' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 3 тур
30.09.2009 30 сент. 2009 ср 21:45
Порту
2 : 0
Атлетико
30.09.2009 30 сент. 2009 ср 21:45
минуты: 88' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 2 тур
Порту
2
Атлетико
0
минуты: 88' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 2 тур