Леонардо (Леонардо )
№60
Защитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
4 авг. 1985 (35) лет
Рост
172
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.03.2010 17 марта 2010 ср 22:45
Бордо
2 : 1
Олимпиакос
17.03.2010 17 марта 2010 ср 22:45
был в запасе
Лига Чемпионов, 1/8 финала
Бордо
2
Олимпиакос
1
был в запасе
23.02.2010 23 февр. 2010 вт 22:45
Олимпиакос
0 : 1
Бордо
23.02.2010 23 февр. 2010 вт 22:45
был в запасе
Лига Чемпионов, 1/8 финала
Олимпиакос
0
Бордо
1
был в запасе