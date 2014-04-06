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Олимпиада
Томас Манфредини
№17
Защитник
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Команда
Виченца
Гражданство
Италия
Дата рождения
27 мая 1980 (40) лет
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2009/2010
2008/2009
06.04.2014
06 апр. 2014
вс
16:00
Аталанта
0 : 2
Сассуоло
06.04.2014
06 апр. 2014
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Аталанта
0
Сассуоло
2
был в запасе
02.02.2014
02 февр. 2014
вс
17:00
Сассуоло
1 : 2
Верона
50'
50'
50'
02.02.2014
02 февр. 2014
вс
17:00
50'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Сассуоло
1
Верона
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
26.01.2014
26 янв. 2014
вс
17:00
Ливорно
3 : 1
Сассуоло
65'
65'
65'
26.01.2014
26 янв. 2014
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Ливорно
3
Сассуоло
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
19.01.2014
19 янв. 2014
вс
17:00
Сассуоло
0 : 2
Торино
19.01.2014
19 янв. 2014
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Сассуоло
0
Торино
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
12.01.2014
12 янв. 2014
вс
17:00
Рома
4 : 0
Дженоа
12.01.2014
12 янв. 2014
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Рома
4
Дженоа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
06.01.2014
06 янв. 2014
пн
17:00
Дженоа
2 : 0
Сассуоло
06.01.2014
06 янв. 2014
пн
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Дженоа
2
Сассуоло
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
22:45
Милан
1 : 1
Дженоа
35'
35'
35'
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Милан
1
Дженоа
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
14:30
Дженоа
2 : 0
Верона
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Дженоа
2
Верона
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 12 тур
03.11.2013
03 нояб. 2013
вс
17:00
Лацио
0 : 2
Дженоа
03.11.2013
03 нояб. 2013
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Лацио
0
Дженоа
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
30.10.2013
30 окт. 2013
ср
22:45
Дженоа
1 : 0
Парма
42'
42'
42'
30.10.2013
30 окт. 2013
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Дженоа
1
Парма
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
17:00
Ювентус
2 : 0
Дженоа
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Ювентус
2
Дженоа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 9 тур
20.10.2013
20 окт. 2013
вс
16:00
Дженоа
2 : 1
Кьево
20.10.2013
20 окт. 2013
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
2
Кьево
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 8 тур
06.10.2013
06 окт. 2013
вс
16:00
Катания
1 : 1
Дженоа
5'
5'
5'
06.10.2013
06 окт. 2013
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Катания
1
Дженоа
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 7 тур
21.09.2013
21 сент. 2013
сб
21:45
Дженоа
0 : 0
Ливорно
50'
50'
50'
21.09.2013
21 сент. 2013
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Дженоа
0
Ливорно
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 4 тур
15.09.2013
15 сент. 2013
вс
21:45
Сампдория
0 : 3
Дженоа
19'
19'
19'
15.09.2013
15 сент. 2013
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Сампдория
0
Дженоа
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 3 тур
01.09.2013
01 сент. 2013
вс
21:45
Дженоа
2 : 5
Фиорентина
69'
69'
69'
01.09.2013
01 сент. 2013
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Дженоа
2
Фиорентина
5
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 2 тур
25.08.2013
25 авг. 2013
вс
19:00
Интер
2 : 0
Дженоа
87'
87'
87'
25.08.2013
25 авг. 2013
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Интер
2
Дженоа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 1 тур