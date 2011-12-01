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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Медицина
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Теннис
Олимпиада
Тамир Коэн
№21
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Израиль
Дата рождения
4 марта 1984 (37) лет
Рост
181
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2011/2012
01.12.2011
01 дек. 2011
чт
21:00
АЕК
2 : 1
Маккаби
01.12.2011
01 дек. 2011
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
АЕК
2
Маккаби
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
03.11.2011
03 нояб. 2011
чт
23:05
Стяуа
4 : 2
Маккаби
03.11.2011
03 нояб. 2011
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Стяуа
4
Маккаби
2
был в запасе
20.10.2011
20 окт. 2011
чт
20:00
Маккаби
5 : 0
Стяуа
20.10.2011
20 окт. 2011
чт
20:00
минуты: 1' - 60'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Маккаби
5
Стяуа
0
минуты: 1' - 60' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
29.09.2011
29 сент. 2011
чт
20:00
Шальке-04
3 : 1
Маккаби
57'
57'
57'
29.09.2011
29 сент. 2011
чт
20:00
минуты: 54' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Шальке-04
3
Маккаби
1
минуты: 54' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
22:05
Маккаби
1 : 0
АЕК
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
22:05
минуты: 89' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Маккаби
1
АЕК
0
минуты: 89' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур