Игнасио Камачо
№4
Полузащитник
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Команда
Вольфсбург
Гражданство
Испания
Дата рождения
4 мая 1990 (30) лет
Рост
182
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
29.09.2018 29 сент. 2018 сб 16:30
Вольфсбург
2 : 2
Боруссия
29.09.2018 29 сент. 2018 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вольфсбург
2
Боруссия
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 6 тур
26.09.2018 26 сент. 2018 ср 21:30
Майнц
0 : 0
Вольфсбург
74'
74'
74'
26.09.2018 26 сент. 2018 ср 21:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Майнц
0
Вольфсбург
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 5 тур
22.09.2018 22 сент. 2018 сб 16:30
Вольфсбург
1 : 3
Фрайбург
22.09.2018 22 сент. 2018 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Вольфсбург
1
Фрайбург
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 4 тур
15.09.2018 15 сент. 2018 сб 16:30
Вольфсбург
2 : 2
Герта
90'
90'
90'
15.09.2018 15 сент. 2018 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Вольфсбург
2
Герта
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 3 тур
01.09.2018 01 сент. 2018 сб 16:30
Байер
1 : 3
Вольфсбург
22'
22'
22'
01.09.2018 01 сент. 2018 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Байер
1
Вольфсбург
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 2 тур
25.08.2018 25 авг. 2018 сб 16:30
Вольфсбург
2 : 1
Шальке-04
25.08.2018 25 авг. 2018 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Вольфсбург
2
Шальке-04
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 1 тур