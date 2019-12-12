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Олимпиада
Антонио Рукавина
№2
Защитник
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Команда
Астана
Гражданство
Сербия
Дата рождения
26 янв. 1984 (37) лет
Рост
177
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
отбор че-2020
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
испания. примера
лига европы плей-офф
испания. кубок
германия. кубок
германия. бундеслига
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
23:00
Партизан
4 : 1
Астана
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Партизан
4
Астана
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
18:50
Астана
2 : 1
Манчестер Юнайтед
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
18:50
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Астана
2
Манчестер Юнайтед
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
07.11.2019
07 нояб. 2019
чт
18:50
Астана
0 : 5
АЗ Алкмаар
07.11.2019
07 нояб. 2019
чт
18:50
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Астана
0
АЗ Алкмаар
5
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
19:55
АЗ Алкмаар
6 : 0
Астана
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
19:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
АЗ Алкмаар
6
Астана
0
был в запасе
03.10.2019
03 окт. 2019
чт
17:50
Астана
1 : 2
Партизан
03.10.2019
03 окт. 2019
чт
17:50
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Астана
1
Партизан
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
22:00
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Астана
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Манчестер Юнайтед
1
Астана
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур