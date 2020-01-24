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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Кертис Дэйвис
№33
Защитник
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Команда
Дерби Каунти
Гражданство
Англия
Дата рождения
15 марта 1985 (36) лет
Рост
188
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2011/2012
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
23:00
Нортгемптон Таун
0 : 0
Дерби Каунти
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Нортгемптон Таун
0
Дерби Каунти
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала
05.01.2020
05 янв. 2020
вс
17:01
Кристал Пэлас
0 : 1
Дерби Каунти
05.01.2020
05 янв. 2020
вс
17:01
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Кристал Пэлас
0
Дерби Каунти
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала